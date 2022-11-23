الشارقة يتصدر دوري اليد

المصدر: (الشارقة - فائز بجبوج)

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تصدر فريق الشارقة دوري كرة اليد للرجال، بفوزه على الجزيرة 31 - 25، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الأولى، والتي أقيمت بصالة الجزيرة، وانتهى الشوط الأول للشارقة بنتيجة 18 - 16.

وبهذا الفوز يصل الشارقة للنقطة السادسة، متصدراً جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الوصل، ويحل الشارقة ضيفاً على العين، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة. ويذكر أن الشارقة يحمل الرقم القياسي للتتويج بدرع دوري رجال كرة اليد بـ 16 لقباً، ويسيطر الفريق على البطولة في آخر 6 مواسم.

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