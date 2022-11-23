دبي تدخل «غينيس» بأطول مسار متصل للدراجات الهوائية في العالم

المصدر: دبي - البيان

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حققت هيئة الطرق والمواصلات رقماً قياسياً جديداً يضاف إلى رصيد إمارة دبي، بدخولها موسوعة «غينيس» لأطول مسار متصل للدراجات الهوائية في العالم، وهو مسار القدرة للدراجات الهوائية، الذي وصل طوله إلى 80,6 كيلومتراً، متجاوزاً الرقم القياسي العالمي المسجل خلال العام 2020 بطول 33 كيلومتراً.

وأعلن ممثل «غينيس» للأرقام القياسية عند بداية المسار بمنطقة القدرة في الجنوب الشرقي لإمارة دبي، أن مسار القدرة للدراجات الهوائية هو أطول مسار متصل للدراجات الهوائية على مستوى العالم.

التزام

وكشفت ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، عن اللوحة الرخامية المحفور عليها شعار «غينيس» للأرقام القياسية، تم تثبيتها عند نقطة الانطلاق في مسار القدرة للدراجات بالقرب من لاست اكزت القدرة، وتشير إلى طول المسار وشعار هيئة الطرق والمواصلات كجهة صاحبة الإنجاز.

وأكدت بن عدي عند تسلمها شهادة «غينيس» من الممثل الإقليمي للموسوعة، التزام هيئة الطرق والمواصلات بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي أطلق «استراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات»، مشيرة إلى أن إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية في دبي وصل إلى نحو 542 كيلومتراً في الربع الأول من 2022، وتخطط الهيئة لرفع هذا الرقم إلى 819 كيلومتراً في نهاية عام 2026.

مزايا

وذكرت ميثاء بن عدي أن مزايا مسار القدرة للدراجات لا تأتي من كونه الأطول على مستوى العالم فقط، بل يمتاز بتصميمه وفق أعلى مستويات الأمان والسلامة، ومزود بجميع اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، ويجتاز مساحة واسعة من الكثبان الرملية والبحيرات المائية، ما يجعله الأكثر جذباً وتفضيلاً للمحترفين وهواة ركوب الدراجات الهوائية من كل مكان في العالم، ويمتد المسار على مساحة واسعة في منطقة القدرة تقدر بنحو 188 كيلومتراً مربعاً. وأوضحت بن عدي أن مسار القدرة المتصل من دون انقطاع يتفرع منه مسارات فرعية للدراجات الهوائية يصل طولها مع المسار الأصلي إلى 135 كيلومتراً، مزودة بهواتف اتصال للطوارئ موزعة على 30 نقطة ممتدة على طول المسار بالإضافة إلى أماكن مظللة تتوفر فيها مقاعد للجلوس، ومطاعم ودورات مياه، ومحال لتأجير الدراجات.

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