عبد الله الهاشمي مسؤولاً عن الغولف في الشرق الأوسط

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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أعلن الاتحاد الآسيوي للغولف عن اختيار اللواء (م) الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عضواً مسؤولاً عن رياضة الغولف بالشرق الأوسط، وتم الاختيار على هامش بطولة كأس نومورا للغولف والمقامة في مدينة مانيلا الفلبينية، ويعكس القرار ثقة أكبر اتحاد وهيئة مسؤولة عن اللعبة في آسيا والمحيط الهادئ بقدرة وكفاءة أبناء الإمارات وقال اللواء (م) عبد الله الهاشمي: هذه الثقة تعد حافزاً من أجل الترويج للعبة على صعيد اللاعبين الهواة، واستخدام الشرق الأوسط كمنصةٍ لاستضافة المزيد من بطولات النخبة، بما يخدم زيادة انتشار الغولف في المنطقة العربية وتطورها.

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