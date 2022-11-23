منافسات «سوق دبي الحرة للغولف» غداً

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، غداً، منافسات الدورة السنوية 29 لكأس سوق دبي الحرة العالمي للغولف على مضمار نادي الإمارات للغولف بدبي في 24 نوفمبر، ونادي خور دبي للغولف واليخوت في 25 نوفمبر على التوالي، وذلك بمشاركة ما يزيد على 100 لاعب من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأسواق الحرة في العالم.

يقام الحدث، الذي يجرى وفق نظام الدعوة، قبيل انطلاق «مؤتمر جمعية الأسواق الحرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي تستضيفه مملكة البحرين هذا العام. وأشاد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بمستوى المشاركة في دورة العام، وأبدى سعادته بعودة بعض اللاعبين للمشاركة في البطولة مجدداً، حرصاً منهم على التواجد كل عام تقريباً، وذلك منذ انطلاقة المنافسة الأولى في عام 1993.

وأضاف: «نحن سعداء بالإقبال الممتاز على المشاركة في بطولة العام، ويسرنا أن نرحب بعودة كوكبة من شخصيات القطاع البارزة إلى دبي، بمن فيهم ديز سميث، نجم الغولف الأيرلندي الذي يحظى باحترام كبير، واللاعب المحترف في دورة العام».

مشاركة مفتوحة

والدورة مفتوحة لجميع اللاعبين الهواة من الذكور والإناث ممن لديهم 28- 36 هانديكاب أو أقل، وتم إدراج فئات خاصة أخرى للكبار لتكون المنافسة أكثر تشويقاً، وتشمل الأشخاص فوق 50، و65 و70 سنة. وستوجه الدعوة للمشاركين في الدورة، في ختام منافسات يومها الأول في 24 نوفمبر، لقضاء أوقات ممتعة في القرية الأيرلندية في منطقة القرهود.

ويزخر جدول فعاليات سوق دبي الحرة عادة بالعديد من الأحداث في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام، إذ قدمت المؤسسة أخيراً دعمها لبطولة موانئ دبي العالمية للغولف-السباق إلى دبي، وسترتفع راياتها قريباً في بطولة سوق دبي الحرة للقوارب الشراعية (سيلينغ ليغ ريغاتا)، وفي بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي. وتُتوج السوق شهر ديسمبر باحتفالاتها بالذكرى 39 لتأسيسها مع موظفيها وعملائها، وذلك في العشرين من ديسمبر المقبل.

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