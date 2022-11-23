جولة دي بي ورلد وطيران الإمارات تمددان الشراكة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت بطولة جولة دي بي ورلد دبي وطيران الإمارات عن تمديد شراكتهما خمس سنوات أخرى، والتي ستشهد استمرار الناقلة كشريك متميز لحدث نهاية الموسم في جولة دي بي ورلد حتى عام 2027، وطيران الإمارات شريك وناقل رسمي لجولة دي بي ورلد دبي، التي تأتي ضمن سلسلة رولكس المرموقة الختامية للموسم، والتي تقام في عقارات جميرا للغولف في دبي، وذلك منذ النسخة الافتتاحية في عام 2009.

وقال غاي كينينغز، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لمجموعة الجولة الأوروبية: «طيران الإمارات من أقدم شركائنا الحاليين، ويسعدني قرار الناقلة تمديد شراكتنا في بطولة جولة دي بي ورلد دبي حتى نهاية موسم 2027».

وأضاف: «كان من الرائع أن نحتفل ببدء بطولة هذا العام بعرض طائرة طيران الإمارات A380 بمرافقة سبع طائرات من فريق سلاح الجو الملكي«السهام الحمراء» يوم الخميس الماضي، وذلك قبل دقائق من انطلاق بطولة دي بي ورلد 2022، عندما سدد روري ماكلوري الفائز بلقب ترتيب الموسم، ضربة البداية على ملعب عقارات جميرا للغولف».

فعاليات

ويظهر شعار طيران الإمارات في جميع فعاليات البطولة، بما في ذلك شاليه الضيافة الفاخر، وفعاليات قرية البطولة، وفرق «برو-إم» رولكس الحصرية في التحدي الذي يقام يوم الثلاثاء من أسبوع الحدث، كما تشارك مضيفات طيران الإمارات في حفل توزيع الجوائز الرسمي وتتويج الفائز باللقب في اليوم الختامي لبطولة جولة دي بي ورلد.

تواصل

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «يسعدنا تمديد شراكتنا مع بطولة جولة دي بي ورلد دبي، لقد كنا معاً منذ انطلاق البطولة للمرة الأولى في عام 2009، حيث يوفر لنا الحدث منصة رائعة للتفاعل مع عشاق الغولف في دولة الإمارات والعالم، بالإضافة إلى مساعدتنا على التواصل مع عملائنا والاستمرار في تعزيز علامتنا التجارية على نطاق عالمي».

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