شرطة دبي تنظم «مشي مركز المرونة»

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، فعالية «مشي مركز المرونة» في إطار مشاركتها ودعمها لـ «تحدي دبي للياقة»، بمشاركة العميد خبير أحمد عتيق بورقيبة مدير المركز، بالإضافة إلى عدد من موظفي المركز، وذلك في حديقة مشرف في دبي.

وأشاد العميد بورقيبة بالمشاركين وتفاعلهم في رياضة المشي والدراجات الهوائية، وذلك حرصاً على تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة «تحدي دبي للياقة»، والتي تعزز من مفهوم الرياضة بين كل شرائح المجتمع في دولة الإمارات كأسلوب حياة صحي مستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي وجهة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.

يذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً متتالياً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، سواء في المنزل أو في أي مواقع في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

وتأتي فعالية «مشي مركز المرونة» ضمن 47 فعالية رياضية تنظمها شرطة دبي تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2022.

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