تميز بلغاري وروماني في «دبي السوق الحرة للشباب» للتنس

المصدر: دبي - البيان

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اختتم اتحاد الإمارات للتنس بطولة دبي - السوق الحرة للشباب والشابات بنسختها العشرين، والتي أقيمت في ملاعب أكاديمية توب سبن في دبي، واستمرت ستة أيام بمشاركة 119 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وأسفرت المنافسات عن تميز لاعبي ولاعبات بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا الذين أحرزوا المراكز الأولى.

نجاح‏

وبارك صلاح تهلك الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة نجاح البطولة في نسختها الحالية، مؤكداً أنه سيتم مواصلة رعاية ودعم البطولة في السنوات المقبلة لأهميتها في مواصلة النجاح الذي تحقق في جانب الشباب والشابات والطامحين لتحقيق نتائج إيجابية تخدم مسيرتهم في التنس الأرضي، وأشاد بدور اتحاد الإمارات للتنس للتنظيم الطيب، والذي ترك آثاراً إيجابية لدى المشاركين.

تميز

وتوج ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس الفائزين الأوائل في البطولة، معرباً عن سعادته للنجاح الذي حققته البطولة، ومقدماً الشكر لسوق دبي الحرة لرعايتها للبطولة وأكاديمية توب سين لاستضافتها للمنافسات على ملاعبها، وقال المرزوقي: ظهر المستوى الفني للبطولة مميزاً بعد أن قدم اللاعبون واللاعبات مستويات فنية جيدة، وسعادتنا من سعادتهم، وتأكيدهم على أنهم سيعودون للمشاركة في البطولات المقبلة يعد مكسباً مهماً للعبة في الدولة.

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