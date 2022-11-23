نجاح كبير لمهرجان اكس مسندم 2022

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح، فعاليات مهرجان «اكس مسندم 2022»، وتم توزيع الميداليات والجوائز على الرعاة والمتسابقين الذين شاركوا على مدار 5 أيام من المغامرات والفعاليات الرياضية الترفيهية المتنوعة، وسط حضور جماهيري كبير.

وأقيم المهرجان تمهيداً لبطولة إكستيرا العالمية للترايثلون الجبلي، والتي تستضيفها محافظة مسندم العمانية لأول مرة في الشرق الأوسط خلال مارس 2023.

واشتمل المهرجان الذي جرى بإدارة وتنظيم شركة الفعاليات الرياضية الرائدة، ترايثلون الشرق الأوسط، على سباق الترايثلون الجبلي، وسباق الدواثلون، وسباقات الجري للكبار.

كما تضمن سباقات للجري، وأكواثون للأطفال بهدف تشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي ومفيد، وشكل فرصة فريدة للرياضيين وأسرهم للاستمتاع بجمال طبيعة محافظة مسندم الساحر.

وقال محمد بن خلفان العبيداني الرئيس التنفيذي لشركة ترايثلون الشرق الأوسط: «سلط مهرجان اكس مسندم 2022، الضوء على الطبيعة البحرية والجبلية الخلابة في محافظة مسندم، وأبرز تراثها وثقافتها المحلية الغنية، وكرم الضيافة العمانية الأصيلة، وترحاب شعبها بالمشاركين من المنطقة والعالم». وأضاف: «المهرجان فاتحة رئيسية لفعاليات وأنشطة الشتاء في محافظة مسندم، والهدف منه تسليط الضوء على ما تزخر به المحافظة من إمكانات ومقومات من شأنها النهوض بقطاع السياحة ككل وسياحة ورياضات المغامرات على نحو خاص».

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