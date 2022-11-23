فتح باب التسجيل في سباق نصف ماراثون كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل

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فتح مجلس الشارقة الرياضي، باب التسجيل للمشاركة في نصف ماراثون كلباء، والذي يقام في 2 ديسمبر، احتفالاً بـ«عيد الاتحاد» الـ 51 للإمارات، ويأتي السباق، ضمن الفعاليات المجتمعية لهذا الموسم، وتشرف على تنظيمه شركة القدرة للخدمات الرياضية، بالإضافة إلى مشاركة ودعم عدد من المؤسسات والجهات الحكومية.

تحضيرات

وقال ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس «سعداء بضم هذا السباق ضمن الفعاليات الرسمية للجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد»، وأضاف «سباقات الجري أكثر الفعاليات تعبيراً عن تلاحم مختلف فئات المجتمع، ولذا وقع عليها الاختيار لتحيي المناسبة الوطنية الغالية»، وأوضح «سيتم توزيع الأرقام على المشاركين ابتداء من 28 نوفمبر الجاري، وتشمل الفعالية، 4 سباقات».

وبين «السباق الأول سيكون لمسافة 21.1 كلم، والثاني لمسافة 10 كلم، والثالث لمسافة 5 كلم، والرابع لمسافة 2.5 كلم»، وأضاف «جميع المشاركين يرتدون قمصاناً بألوان علم الإمارات، وصممت خصيصاً احتفالاً بالمناسبة الوطنية».

وزاد «روعي في الميداليات التي يحصل عليها الفائزون، أن تحمل رمز العلم، بجانب مجسم برج الساعة بمدينة كلباء، بالإضافة إلى شهادة مشاركة رسمية وإلكترونية تخليداً للمناسبة».

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