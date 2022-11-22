النصر بطل الكأس الغالية للقوى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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احتفظ فريق النصر لألعاب القوى، بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى للموسم العاشر على التوالي، حاصداً 8 ميداليات ذهبية و4 فضيات، و4 برونزيات. أقيمت البطولة باستاد القوات المسلحة بأبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وفاز فريق الشارقة لرياضة المرأة بلقب الكأس لفئتي الشابات والسيدات، بحصده 13 ميدالية ذهبية و7 فضيات وبرونزيتين.

ونجحت مهرة عبد الرحيم من نادي الشارقة لرياضة المرأة، في تحطيم رقم الدولة السابق في سباق 400 متر حواجز، وقدره 1:14:99 دقيقة، وحققت 1:11:04 دقيقة، وحققت فاطمة البلوشي رقماً شخصياً جديداً في سباق 200 متر عدو، وقدره 27:05 ثانية.

وفي بطولة النخبة التي أقيمت على هامش كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى، حصل النصر على كأس المركز الأول لفئتي الناشئين برصيد 4 ذهبيات و3 فضيات، والأشبال بـ 3 ذهبيات وفضية واحدة، وحصد نادي الإمارات كأس المركز الأول في فئة الناشئات بـ 4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات.

وثمن الدكتور محمد عبد الله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، جهود مجلس أبوظبي الرياضي، والدور الريادي الذي يضطلع به، في ترسيخ التطور الرياضي في شتى الألعاب الرياضية.

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