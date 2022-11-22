تحت رعاية رئيس الدولة.. جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن تنطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2022، وتتواصل حتى الأول من ديسمبر المقبل بميدان الوثبة في أبوظبي، وتحظى جائزة زايد الكبرى بمشاركة كبيرة من كبار ملاك الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون، وحددت اللجنة المنظمة 214 شوطاً، بواقع 60 شوطاً لسن الحقايق، و40 شوطاً لسن اللقايا، و34 شوطاً لسن الإيذاع، و30 شوطاً لسن الثنايا، و40 شوطاً لسن الحول والزمول، تتنافس على 36 رمزاً تختتم بجائزة شوط الحول الرئيسي على السيف الذهبي وجائزة 5 ملايين درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة لها جوائز نقدية قيمة تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، وجوائز نقدية قيمة لبقية المراكز وحتى العاشر.

وتعتبر المنافسات ذات قيمة عالية عند المشاركين، باعتبارها الوحيدة التي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب الفضل الأول في إطلاق سباقات الهجن قبل أكثر من 5 عقود واستمرارها في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، كما تحظى منافسات الجائزة بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، استمراراً لاهتمام سموه بهذه الرياضة ما أسهم في إحداث نقلة نوعية وتطورات خلال الأعوام السابقة.

وينظم اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة المنافسات. وانطلقت جائزة زايد الكبرى في 1994، وأقيمت السباقات للمرة الأولى بحضور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتضاعف أعداد المشاركين بالجائزة ، ويفخر أبناء القبائل بأنهم فازوا بأحد الرموز فيها.

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