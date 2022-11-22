مبتعثو شرطة دبي يشاركون في «تحدي اللياقة» من لندن

المصدر: دبي - البيان

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بمشاركة الشيخ خالد بن سعود القاسمي، نائب سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي، نظم مجلس الطلبة المبتعثين بالتعاون مع إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، فعالية «مشي الطلبة المبتعثين» في حديقة هايد بارك بالعاصمة البريطانية «لندن»، وذلك في إطار دعم «تحدي دبي للياقة».

وأكد النقيب حمد سعيد عبدالله نائب رئيس مجلس المبتعثين، أن المشاركة في الفعالية تأتي في إطار تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة «تحدي دبي للياقة»، والتي تعزز من نشر مفهوم الرياضة بين كل شرائح المجتمع في دولة الإمارات كأسلوب حياة صحي مُستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي وجهة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.

يذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً متتالياً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، سواء في المنزل أو في أي مواقع في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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