اعتماد لائحة السباقات لبطولة «السلم للدراجات»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدرجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، لائحة القوانين الخاصة بسباقات النسخة السابعة، التي تنطلق مطلع ديسمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 5 ملايين درهم . وجاء اعتماد لائحة السباقات خلال اجتماع اللجنة العليا، برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وبحضور الأعضاء، ماجد عبد الرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي بسام النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويق، ومحمد عبد الله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، من أجل إقامة السباقات وفق أطر ثابتة وواضحة، تتضمن كافة البنود للتعليمات التي يجب التقيد بها من قبل المشاركين، وقائمة المخالفات والمحظورات، ومختلف الجوانب التي من شأنها أن تعزز من مكانة البطولة، التي، ورغم أنها مخصصة للهواة، لكنها نجحت على مدار النسخ الماضية، من الوصول إلى أعلى درجات الاحترافية.

كما اعتمدت اللجنة ، قائمة الجوائز المالية الإجمالية البالغة 5 ملايين درهم، على أن يتم إعلان قيمة جوائز كل سباق، قبل يومين من انطلاقته.

وستقام منافسات النسخة السابعة للبطولة على مدار 3 أشهر، من ديسمبر المقبل إلى فبراير 2023، مع اعتماد 7 سباقات رئيسة للهواة والمحترفين، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال، في 10 ديسمبر المقبل، وسباق الإماراتيات للسيدات، يوم 11 ديسمبر، وسباق السلم الصحراوي الأول يوم 17 ديسمبر، وسباق النخبة للرجال، يوم 8 يناير المقبل، وسباق السلم للهواة الإماراتيين الرجال الثاني، يوم 11 فبراير المقبل، وسباق السلم للنخبة السيدات، يوم 12 فبراير، وسباق السلم الصحراوي الثاني، يوم 26 فبراير.

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