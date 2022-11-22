5000 طالب في «ألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل منافسات النسخة الثالثة من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي التي تتضمن 22 لعبة رياضية ويشارك فيها أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة، وتنظمها شركة «إي أس أم»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية بنك (لِف) الرقمي التابع لبنك دبي الإمارات الوطني، وتستمر منافساتها حتى 24 يونيو 2023.

وتختتم اليوم منافسات بطولة القوس والسهم التي تقام ضمن فعاليات الدورة في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويتنافس المشاركون فيها ضمن 3 فئات تحت 12 و15 و18 سنة، فيما تختتم منافسات بطولة الشطرنج التي تقام في نادي دبي للشطرنج والثقافة السبت المقبل، في فئات تحت 9 و11 و13 و15 و17 و19 سنة. واختتمت منافسات بطولة نت بول التي شارك فيها 48 فريقاً ضم 480 طالبة من 14 مدرسة تنافسن في فئات تحت 8 و9 و10 و11 سنة، وأقيمت منافسات بطولة الجمباز الإيقاعي في مدرسة دبي الوطنية بمشاركة 60 طالبة من 31 مدرسة بمسابقات الكرة والطوق والشريط واليد الحرة وغيرها.

وفازت في فئة تحت 14 سنة مدرسة جبل علي، وفي فئة تحت 13 سنة فازت مدرسة كلية لندن الشمالية – دبي، وفي فئة تحت 12 سنة فازت المدرسة البريطانية - جميرا بارك، وفي فئة تحت 11 سنة فازت مدرسة ريبتون، وفي فئة تحت 10 سنة فازت مدرسة جيمس ورلد أكاديمي، وفي فئة تحت 9 سنوات فازت مدرسة الاتحاد الخاصة – الممزر، وفي فئة تحت 8 سنوات فازت مدرسة جيمس فاوندرز.

وتتيح الدورة الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في الدورة الرياضية حيث إن المشاركة فيها مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة، وتعد الدورة فرصة لطلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، حيث يتم فيها تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب كما يتواجد ممثلون عن أندية دبي في المنافسات لانتقاء الموهوبين وتعمل اللجنة المنظمة على إنشاء ملف رياضي لكل لاعب أو لاعبة يتم تسجيله للاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية والانضمام للأندية

ويأتي تنظيم الدورة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتطوير الرياضة في القطاع المدرسي وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة ،وتمثل البطولات الرياضية المدرسية أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل الانضمام للأندية.

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