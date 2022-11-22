عودة مسمى «السباق إلى دبي» لجولة «دي بي ورلد» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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ستتم إعادة تسمية تصنيف جولة «دي بي ورلد» للغولف، التي تتوج صاحب المركز الأول الأكثر حصداً للنقاط بالموسم، لتصبح مجدداً تصنيف «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس اعتباراً من الموسم المقبل 2023. ويعود مسمى «السباق إلى دبي» بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث سيتقاسم اللاعبون الثمانية الأوائل مجموعة مكافآت مالية تم زيادتها إلى 6 ملايين دولار، كجزء من إجمالي الجوائز المالية البالغة 144.2 مليون دولار، كما يقام ما لا يقل عن 39 بطولة في 26 دولة في الروزنامة العالمية لجولة «دي بي ورلد» في 2023.

وكان «السباق إلى دبي» عنواناً للتصنيف القائم على النقاط التي يحصدها اللاعبون في البطولات خلال الموسم من عام 2009 حتى 2021، ثم تغير الاسم إلى تصنيف جولة «دي بي ورلد» بالشراكة مع رولكس بموسم 2022، عندما أصبحت «دي بي ورلد» الشريك الرئيسي للجولة الرئيسية لمجموعة الجولة الأوروبية.

وقال غاي كينينجز، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري في جولة «دي بي ورلد»: إن السباق إلى دبي يعكس قوة مسابقتنا، والتي تتجه نحو الحدث الأخير خلال العام لسلسلة رولكس في دبي، في بطولة «دي بي ورلد»، حيث تتوج صاحب المركز الأول في جمع النقاط على مدار الموسم، ويسعدنا إعادة المسمى بدعم من رولكس، تعزيزاً للعلاقة طويلة الأمد بيننا وتعود إلى عام 1989. وأضاف: تستمر شراكتنا في تعزيز حضور دبي وشركاتها الرائدة على نطاق عالمي، ونعد أن يكون موسم 2023 واحداً من أكثر المواسم إثارة، مع وجود جوائز مالية قياسية.

وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: سعداء بالكشف عن موسم جديد من السباق إلى دبي، والذي سيسلط الضوء على عروض الغولف العالمية في دبي، ويعزز مكانتها كمركز للرياضة العالمية والسياحة والفعاليات.

يبدأ السباق إلى دبي الخميس المقبل، مع إقامة بطولتي فورتينت الأسترالية بي جي أيه وبطولة جوهانسبرج المفتوحة في جنوب أفريقيا – بالشراكة مع شركاء التحالف الاستراتيجية لجولة دي بي ورلد، وجولة أي إس بي إس هاندا الأسترالية وجولة صن شاين على التوالي، ومن بين أبطال السباق إلى دبي السابقين نجوم مثل روري ماكلروي، جون رام، فليتوود وبطل العام الماضي موريكاوا.

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