إطلاق باقات الضيافة لـ«دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الجهة المنظمة لبطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف عن إطلاق عمليات البيع لتذاكر وباقات الضيافة للجماهير الراغبة بحضور منافسات النسخة 34 لبطولة دبي ديزرت كلاسيك التي من المقرر استضافتها في ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير المقبل.

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك: "تلقى تذاكر الحجز المبكر إقبالاً واسعاً وشعبية كبيرة بين الجماهير في ظل مستوى الضيافة العالمي الذي تشتهر بطولة دبي ديزرت كلاسيك، ستشكل البطولة هذا العام حدثاً فريداً من نوعه للاستمتاع برياضة الجولف ذات المستوى العالمي، في ظل مجموعة الأنشطة والفعاليات الترفيهية الرائعة التي تقام خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى باقات الضيافة المتنوعة وخيارات الطهي الممتازة المتاحة".

مشاركة النجوم

وتشهد البطولة التي تنطلق كجزءٍ من فعاليات سلسلة بطولات رولكس ضمن جولة "دي بي ورلد"، مشاركة المصنف الأول عالميًا روري ماكلروي والحائز على لقب البطولة مرتين، وسيتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين حيث تستقطب البطولة أبرز لاعبي الجولف في العالم ونجوم كأس رايدر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز