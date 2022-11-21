ختام 5 نجوم لبطولة العالم لبناء الأجسام بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، ختام النسخة الأولى من بطولة العالم للهواة والمحترفين، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في الفجيرة، وجاء الختام، بإقامة منافسات المحترفين والسيدات في بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك.

وتوجت الإمارات جهود اللجنة المنظمة لبطولة بناء الأجسام، بتنظيم احترافي مميز ومبهر، حيث فاق الحفل الختامي الوصف، وذلك لما تضمنه من فقرات مبهرة ومتنوعة، نالت استحسان الحضور، وانتزعت التصفيق من المدرجات.

وحضر اليوم الختامي، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، ومحمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعبد العزيز أحمد بوهندي المستشار بالهيئة العامة للرياضة، ومحمد ناصر عامر مدير مكتب سعادة المتعاملين بالهيئة، وخليل معروف مدير البطولة، وعدد كبير من القيادات الرياضية في الإمارات والعالم.

وكشفت منافسات اليوم الختامي، عن تميز عالٍ في الأداء والعروض الجميلة التي ألهبت الجمهور الغفير الذي تابع المنافسات، وبلغ أكثر من 1000 متابع، خلال يومي البطولة، وساهم اللاعبون المتنافسون على ظهور البطولة بأنها الأروع والأجمل، قياساً بالبطولات السابقة.

ونجح أبناء الإمارات في تحقيق نتائج مميزة، خلال مشاركتهم في البطولة، مقدمين مستويات مميزة، وكذلك ظهر المقيمون بمستويات رائعة، تعكس النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية، حيث في وزن 85 كيلوغراماً، فاز الإماراتي إبراهيم محمد بالذهبية، وفي وزن لغاية 95 كيلوغراماً، أحرز الصدارة اللاعب أحمد سيد، وفاز نفس اللاعب أيضاً بلقب بطل الأبطال.

كما شهدت البطولة أداءً رائعاً، قدمته اللاعبات في فئة «فت مود».

وفي أبرز نتائج فئة المحترفين، أحرز الأوكراني هوروبيتس ذهبية الفيزيك، بينما أحرز ذهبية كلاسيك فيزيك، يوري فيلنتين.

وأحرز ذهبية بناء الأجسام لغاية 95 كيلوغراماً، أحمد سيد شعبان (مقيم في الإمارات)، وفي الوزن المفتوح فاز الإيراني مزاهير تباني.

بينما في نتائج الهواة، تميز لاعبو الإمارات من المواطنين والمقيمين، حيث فاز اللاعب أحمد المورغ بذهبية كلاسيك فيزك في طول لغاية 171 سنتمتراً، بينما وفي نفس الفئة، وفي وزن طول لغاية 175 سنتيمتراً، فاز موالي كريشنا من الإمارات (مقيم) بالذهبية.

وفي بناء الأجسام، وفاز بوزن تحت 75 كيلوغراماً، عبد الوهاب أحمد، وفي وزن 80 كيلوغراماً، فاز سنال بادمانابان من الإمارات (مقيم).

وبارك الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، للجنة المنظمة، برئاسة المهندس محمد عبيد بن ماجد، النجاح الباهر الذي حققته البطولة، ومثنياً على العطاء المتجدد للجان الفنية، ولجنة الحكام، واللجان الفرعية، ومدير البطولة خليل معروف، ودوره المميز في التنظيم، وأعضاء اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والحكام الدوليين، وبارك للفائزين بالمراكز الأولى، مبيناً أنه أصبحت البطولات التي تنظم في الدولة، مكانة عالمية مميزة، ومنها البطولات التي تقام في الفجيرة سنوياً، وأنها ساهمت بشكل فاعل بتطور رياضة بناء الأجسام الإماراتية، ومعرباً عن سعادته للمكاسب المتحققة، كما أشاد بجهود الاتحاد الدولي، ورئيسه الدكتور روفائيل، لدعم نجاح البطولة.

رؤية

بدوره، قال المهندس محمد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة: إن النجاح المميز للبطولة، والمكاسب المتحققة، تعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والتي مهدت إلى النقلة النوعية للرياضة الإماراتية، إلى جانب متابعة ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والدعم الكبير المستمر للشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، للدعم والتوجيهات التي ساهمت بأن تواصل الفجيرة تميزها في تنظيم كبريات بطولات بناء الأجسام.

إشادة

بدوره، أشاد روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، بالمردود الفني والتنظيمي الذي ظهرت به منافسات بطولة العالم للهواة والمحترفين، مستر آند مسز وورلد، ما ساهم بإخراج بطولة مميزة، يفتخر بها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وأوضح سانتوغا أن الفجيرة مدينة رياضية من الطراز الأول في بناء الأجسام، وسبق لها أن نظمت نحو 20 بطولة، إحداها بطولة العالم في 2019، وقال: أقدم شكري للجنة المنظمة، وجميع اللجان الفاعلة في تنظيم هذا الحدث العالمي.

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