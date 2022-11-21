طيران الاتحاد وفرسان الإمارات يخطفون الأنظار

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجهت أنظار الجماهير العاشقة للسرعة والتحدي إلى سماء حلبة مرسى ياس، لمتابعة العرض الجوي المذهل، الذي تقدمه الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات والشريك الرسمي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، يرافقها فريق فرسان الإمارات للاستعراض الجوي، فيما يصطف سائقو الفورمولا1 على خط الانطلاق، استعداداً لبدء السباق الختامي لموسم 2022. وحلقت طائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينغ (787-9)، التي تحمل ألوان سباق الفورمولا1، برفقة سبع طائرات استعراضية من فريق فرسان الإمارات، على ارتفاع منخفض فوق خط بداية السباق في حلبة مرسى ياس في عرض مهيب، لترسم لوحة بديعة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتصدر سائقا فريق ريد بول ريسينج للفورمولا1، بطل العالم الحالي ماكس فيرستابن، وزميله سيرجيو بيريز شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 2022، الذي انطلق اليوم الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

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