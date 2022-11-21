ممر شرفي في وداع فيتيل

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي وقبل انطلاق السباق مباشرة تكريماً خاصاً لسيباستيان فيتيل الذي خاض آخر سباق له في الفورمولا 1 لاعتزاله، إذ أقام السائقون ممراً شرفياً لفيتيل قبل انطلاق السباق، مع وضع صورته على مضمار الحلبة، حيث سيطر وداع بطل العالم السابق 4 مرات على جائزة أبوظبي الكبرى. واحتفل فيتيل عقب نهاية السباق الذي احتل خلاله المركز العاشر بالدوران بالسيارة على أرض الحلبة وسط تحية الجماهير التي حرصت على تقديم أفضل وداع لبطل العالم في ختام مسيرته.

ويملك فيتيل مسيرة رائعة في الفورمولا 1 امتدت على مدار 15 عاماً خاض خلالها 299 سباقاً وتوج بلقب بطولة العالم 4 مرات أعوام 2010، 2011، 2012، و2014 مع فريق ريد بل، وحقق 53 فوزاً، وامتلك الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد بـ 13 انتصار قبل أن يكسره فيرستابن في الموسم الحالي.

وكان فيتيل قاد سباقاً للركض على حلبة مرسى ياس مساء أول من أمس عقب نهاية التجارب التأهيلية التي أحرز خلالها المركز التاسع، إذ اجتمع عدد كبير من زملاء فيتيل مرتدين قمصاناً مكتوباً عليها «شكراً سيب»، بينما ارتدى فيتيل قميصاً مكتوباً عليه عبارة «شكراً فورمولا 1».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز