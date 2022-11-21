خالد بن محمد بن زايد يتوج فيرستابن بطلاً لـ«جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» للفورمولا 1

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بل بطلاً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1 (2022)، على مضمار حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي، والتي أسدل الستار على فعالياتها، أمس.

وشارك في مراسم التتويج معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومعالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومحمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وعبد الله خوري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لإدارة السيارات.

وأحرز فيرستابن لقب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي للعام الثالث على التوالي، لينهي موسم 2022 بـ15 انتصاراً، محطماً رقمه السابق بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، وبفارق سباقين عن الأسطورة مايكل شوماخر وسيباستيان فيتيل (13 انتصاراً).

نجاح‏

ونجح السائق الهولندي في تأكيد تفوقه خلال الموسم الحالي بطلاً للعالم، بعدما أنهى سباق أبوظبي في زمن قدره 1.27.45.914 ساعة على مدار 58 لفة، بفارق 8.771 ثوانٍ عن سائق فريق فيراري، شارل لوكلير القادم من إمارة موناكو، والذي نجح في خطف المركز الثاني على لائحة الترتيب العام لبطولة السائقين من المكسيكي سيرجيو بيريز، الذي حل ثالثاً في السباق بفارق 10.093 ثوانٍ عن فيرستابن.

وجاء الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الرابع في السباق، فيما احتل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس المركز الخامس، وجاء مواطنه لاندو نوريس سائق ماكلارين سادساً.

وبنهاية سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 جاء فيرستابن في صدارة بطولة العالم للسائقين برصيد 454 نقطة، بعدما كان قد حسم لقب بطولة العالم في سباق جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا مطلع أكتوبر الماضي.

ونجح شارل لوكلير سائق فيراري في حسم مركز الوصافة في بطولة العالم للسائقين، برصيد 308 نقاط على حساب سيرجيو بيريز سائق ريد بل (305 نقطة)، بعد أن اشتد الصراع بين الثنائي على المركز الثاني، خلال جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، بينما أنهى الموسم في المركز الرابع البريطاني جورج راسل سائق برصيد 275 نقطة، وخلفه الإسباني كارلوس ساينز في المركز الخامس برصيد 246 نقطة، فيما أنهى بطل العالم 7 مرات، البريطاني لويس هاميلتون سادساً برصيد 240 نقطة.

جائزة المصنعين

وعلى صعيد بطولة الصانعين أنهى فريق ريد بل الموسم في الصدارة، محققاً 759 نقطة، وبفارق كبير عن فريق فيراري، الذي احتل المركز الثاني بـ 554 نقطة، وفريق مرسيدس في المركز الثالث بـ 515 نقطة، بينما حسم فريق ألبين معركة المركز الرابع، بعد أن حصد 173 نقطة، بفضل سائقه استيبان أوكون، الذي أنهى السباق في أبوظبي في المركز الثامن، ليتفوق فريق ألبين على ماكلارين، الذي حل في المركز الخامس برصيد 159 نقطة.

وبالعودة إلى مجريات السباق فقد حافظ فيرستابن على انطلاقته من المركز الأول منذ بداية السباق وحتى النهاية، بفضل استراتيجية التوقف مرة وحيدة في منطقة الصيانة، بعدما نطلق على إطارات متوسطة القساوة، قبل أن يعود إلى إطارات عالية القساوة حتى نهاية السباق.

استراتيجية

ورغم نجاح بيريز من الانطلاق ثانياً، والحفاظ على مركزه في اللفات الأولى، إلا أنه دفع ثمن الاستراتيجية الخاطئة لفريقه، الذي أدخل السائق المكسيكي إلى التوقف مرتين، ليفشل في اللحاق بشارل لوكلير، الذي خطف المركز الثاني، فيما قفز هاميلتون من المركز الرابع إلى الثالث، وحصل على أفضلية بعد خروجه عن مسار الحلبة، ولكنه أجبر على إعادة المركز إلى كارلوس ساينز قبل أن يضطر هاميلتون إلى الانسحاب من السباق قبل ثلاث لفات على النهاية، بسبب مشكلة هيدروليكية في علبة التروس. وقدم سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن، والذي خاض سباقه الأخير في الفورمولا 1 سباقاً رائعاً في أبوظبي، وأنهى السباق في المركز العاشر بحصوله على نقطة.

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