شباب الأهلي يتصدر دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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انفرد شباب الأهلي بصدارة دوري كرة السلة، عقب الفوز الصعب الذي حققه على حساب مضيفه الشارقة بفارق 4 نقاط وبنتيجة «96 - 92»، في مباراة جمعت الفريقين، لحساب الجولة السابعة والأخيرة لمرحلة ذهاب الدور التمهيدي، والتي سجلت فوز الوصل على ضيفه الظفرة «89 - 70». واعتلى شباب الأهلي صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن الشارقة الوصيف، وحافظ النصر على مركزه الثالث برصيد 10 نقاط، وتقدم الوصل للمركز الرابع برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة عن البطائح في المركز الخامس، فيما تراجع الوحدة للمركز السادس برصيد 7 نقاط.

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