الوصل .. 6 من 6 في دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تصدر الوصل دوري أقوياء اليد للرجال بختام الجولة الثانية، محققاً العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بفوزه على مليحة 35 - 31، وعلى العين 25 - 24، وحل شباب الأهلي وصيفاً برصيد 5 نقاط بفوزه على دبا الحصن 36 - 27، وتعادله مع الجزيرة 31 - 31، يليه العين برصيد 4 نقاط بفوزه على النصر 29 - 27، وحل دبا الحصن رابعاً بفارق الأهداف وبرصيد 4 نقاط بفوزه الوحيد الذي جاء على النصر 26 - 24، والشارقة خامساً برصيد 3 نقاط والجزيرة ومليحة بالمركزين السادس والسابع برصيد نقطتين، وحل النصر ثامناً بفارق الأهداف برصيد نقطتين بخسارتيه أمام العين 27 - 29، وأمام دبا الحصن 24 - 26.

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