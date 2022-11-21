«التبر 55» بطل سباق دبي لـ«الشراعية 43 قدماً»

المصدر: دبي - البيان

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توج القارب «التبر 55» لمالكه راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً - الجولة الثانية والختامية من «بطولة دبي 2022 - 2023»، والذي جرت أحداثه أول من أمس على مياه الخليج العربي.

ونجح القارب «التبر 55» وعبر استراتيجية محكمة لطاقمه من الانقضاض على الصدارة في المراحل الأخيرة بعد اختياره المسار الصحيح والأسرع للوصول إلى الهدف متفوقاً على باقي القوارب المشاركة وأبرزها منافساه على الصدارة القاربان «النايف 219» لمالكه النوخذة منصور أحمد عبدالله المنصوري (الوصيف) و«الحادي 125» لمالكه النوخذة علي عتيق عبيد الرميثي الذي حل في المركز الثالث.

وحقق السباق نجاحاً كبيراً ورائعاً تمثل في مشاركة 70 قارباً أبحرت من عمق مياه دبي لمسافة وصلت إلى 15 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، وأظهرت أطقمها مهارات وخبرات كبيرة.

وتبادل النواخذة والبحارة الظهور في مقدمة السباق في مختلف المراحل، حيث لعبت سرعات الرياح دوراً كبيراً في تحريك الأشرعة مما اضطرهم إلى استخدام مهارة (الخايور) في كثير من الأحيان لتتنقل الصدارة بينهم مرات عدة حتى المرحلة الأخيرة والتي شهدت تغيرات مثيرة لارتفاع سرعات الرياح، ليكون «التبر 55» أول الواصلين إلى خط النهاية ويحتفل طاقمه بناموس السباق بعد استلام العلم الشطرنجي، تلاه مباشرة القاربان «النايف 219» ثانياً و«الحادي 125» ثالثاً.

وتابع مراحل السباق منذ انطلاقته وحتى خط النهاية جمال زعل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، وأشرف على السباق محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية الذي قام بتتويج أبطال السباق نواخذة القوارب «التبر 55» و«النايف 219» و«الحادي 125» وسط فرحة أطقم البحارة المشاركين.

إهداء

وأهدى محمد سهيل المهيري نوخذة القارب «التبر 55» إنجاز الفوز بالمركز الأول إلى راشد محمد راشد بن غدير مالك القارب وراعي الفريق على دعمه المستمر وتشجيعه الدائم الذي أسهم في الحضور المتميز لطاقم القارب في جميع مشاركاته في الموسم الحالي بمنافسات السفن الشراعية المحلية 60 والقوارب الشراعية المحلية 43.

وقال المهيري إن التتويج في السباق الكبير كان مثيراً بسبب تقلبات حالة البحر وتنوع سرعات الرياح.

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