«الشاهينية» و«متعود» يتقدمان الحول والزمول بالمرموم

المصدر: دبي - وام

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أكدت الشعارات المختلفة لهجن أبناء القبائل، اكتمال الجاهزية والاستعدادات، مع اقتراب مواعيد المهرجانات الكبرى للهجن العربية الأصيلة.

وشهدت تحفة الميادين بالمرموم، صباح أمس، إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة ثمانية كيلو مترات، بمشاركة واسعة من الشعارات القادمة من داخل الدولة، ومن دول الخليج العربي، وذلك ضمن سباقات المرموم.

واستحقت «الشاهينية» المملوكة لمحمد مبارك عبيد الشامسي، ناموس الشوط الرئيس للحول المحليات، بعد أن قدمت عرضاً استثنائياً، قادها إلى القمة، بزمن قدره 12:55:9 دقيقة.

وتربعت «حاضرين» القادمة من الدوحة، لمالكها ناصر عبد الله أحمد عبد الله المسند، على عرش التوقيت في كل التحديات، وتمكنت من الحصول على صدارة ثاني الأشواط للحول المهجنات، بتوقيت بلغ 12:45:1 دقيقة.

ولم يخالف «متعود» ملك علي حمد راشد مقارح العادة، وحافظ على مكانه في مقدم الزمول المحليات، حيث تمكن من الظفر بقمة ثالث الأشواط، في زمن بلغ 12:58:5 دقيقة. وأكمل «راهي» رباعية التألق في اليوم، وأهدى مالكه علي محمد قنّاص علي العامري، ناموس الزمول المهجنات، مسجلاً زمناً بلغ 13:17:1 دقيقة.

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