انطلاق مزاينة رزين ثانية محطات مهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت أمس مسابقات مزاينة رزين، المحطة الثانية ضمن فعاليات مهرجان الظفرة بدورته الـ16، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتستمر مزاينة رزين حتى 27 نوفمبر الجاري، وبدأ ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول الخليج العربي بالتوافد إلى موقع المزاينة لإدخال الإبل المشاركة إلى شبوك المبيت في مزاينة الإبل ضمن أشواط المفاريد التلاد والشركاء (مجاهيم ومحليات)، وذلك استعداداً لعرضها على لجان الفرز والتحكيم.

وشهد يوم أمس دخول 6 أشواط، منها شوطا مفاريد تلاد لأبناء القبائل مجاهيم، وشوطا مفاريد تلاد لأبناء القبائل محليات، وشوط شرايا محليات لأبناء القبائل مفتوح يسمح بالشركاء، وشوط شرايا مجاهيم لأبناء القبائل مفتوح يسمح بالشركاء، وقد خصص لكل شوط 10 جوائز قيمة بمجموع 60 جائزة سيتم إعلان نتائجها مساء اليوم.

ويبدأ صباح غدٍ دخول المطايا المشاركة في الأشواط الأربعة لسن المفاريد الشرايا للمحليات والمجاهيم .

وتشهد مزاينة رزين تنظيم 75 شوطاً ، وقد خصص لها 705 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم.

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