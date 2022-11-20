خالد بن محمد بن زايد يتوج ماكس فيرستابن بلقب بطولة العالم للفورمولا 1

المصدر: وام

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توج سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ماكس فيرستابن بلقب بطولة العالم لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2022.

وتوج معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة السائق تشارل لوكلير بجائزة المركز الثاني، فيما قام سعادة عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات بتسليم جائزة المركز الثالث للمتسابق سيرجيو بيريز، وتولى معالي محمد علي الشرفاء تسليم لقب بطولة "الصانعين" إلى فريق "أوراكل ريد بول ريسينغ".

حضر مراسم التتويج محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

وشهدت الجولة الختامية لجائزة الفورمولا 1 حضور أكثر من 160 ألف زائر منهم 60 بالمائة قدموا من خارج الدولة، بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة سياحية رائدة ومركزاً متميزاً في استضافة كبرى الفعاليات الترفيهية والرياضية بمستويات عالمية.

وتحتفل جزيرة ياس في العام القادم باستضافتها النسخة الـ15 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، الذي رسخ مكانته البارزة على روزنامة الفورمولا 1، بعد تجديد اتفاقية بين شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات ومجموعة الفورمولا 1، لتستضيف أبوظبي في حلبة ياس مارينا السباق الختامي من البطولة لغاية 2030.

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