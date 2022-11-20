حمدان بن محمد: شكرا دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، أكثر من 193 ألف مشارك في "تحدي دبي للجري" أكبر فعالية لرياضة الجري على مستوى العالم، والتي تقام سنويا ضمن فعاليات وأنشطة تحدي دبي للياقة؛ المبادرة التي أطلقها سموه بهدف تحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأكثر صحةً ونشاطاً وسعادةً والأفضل للحياة والعمل في العالم.

وحقق تحدي دبي للجري رقما قياسيا جديدا في عدد المشاركين بعد أن تخطى الرقم السابق الذي بلغ 146 ألف مشارك في العام الماضي، ويجسد الرقم الجديد روح دبي وقدرتها على إبهار العالم بمبادراتها المتنوعة، كما يؤكد على نجاح مبادرة تحدي دبي للياقة الفريدة من نوعها في تحقيق أحد ابرز أهدافها السامية وهو نشر الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صوراً خلال مشاركته في تحدي دبي للجري عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" وعلق سموه :" تحدي دبي ضم أكثر من 193.000 شخص معا. شكرا دبي"

وتحول شارع الشيخ زايد إلى مضمار مفتوح للجري، حيث شارك المتسابقون من مختلف الأعمار والقدرات البدنية إما بالجري أو المشي على مسارين بطول 5 و10 كيلومترات.

وتجمع المشاركون على خط البداية في مشهد مهيب من أمام متحف المستقبل، لينطلقوا بعدها إلى خط النهاية مروراً بعدد من أهم معالم دبي بما في ذلك أبراج الإمارات وبرج خليفة، وصولاً إلى خط النهاية في شارع المستقبل بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي.

وعبر المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في أكبر فعالية للجري في العالم وعن شكرهم وامتنانهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب المبادرة.

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