حمدان بن محمد يتقدم المشاركين في تحدي دبي للجري

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشاركين في النسخة الرابعة لـ «تحدي دبي للجري» التي أقيمت صباح اليوم، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة.

وشهدت الفعالية نجاحاً باهراً وسط مشاركة واسعة من مختلف الأعمار و القدرات ومستويات اللياقة البدنية، حيث قدر عدد المشاركين بعشرات الآلاف من مختلف الجنسيات الذين تجمعوا على خط الانطلاق بالقرب من متحف المستقبل منذ الصباح الباكر في مشهد رائع يعكس روح دبي، لينطلقوا بعدها إلى خط النهاية مروراً بعدد من أهم معالم دبي بما في ذلك أبراج الإمارات وبرج خليفة ودبي مول، وصولاً إلى خط النهاية في شارع المستقبل بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي.

واستقطب المسار الأول، الذي بلغ طوله 5 كيلومترات، العائلات والهواة، فيما شهد مسار الـ 10 كيلومترات مشاركة المتسابقين المحترفين وعشاق الجري في أجواء المرح والبهجة التي طغت على المشاركين، والذين عبروا عن سعادتهم بالتواجد في الفعالية وعن شكرهم وامتنانهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صاحب المبادرة.

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