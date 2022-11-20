زايد الكثيري.. ذهبية تاريخية للإمارات في الحزام الأسود

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسدل الستار، أمس، على منافسات النسخة 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وشهد اليوم الختامي 12 نزالاً نهائياً للمحترفين من مختلف الأوزان، من حملة الحزام الأسود للرجال، والبني/‏ الأسود للسيدات، وتمكن البطل الإماراتي زايد الكثيري، من تحقيق ذهبية وزن 56 كلغم، بعد تفوقه على البرازيلي نيثانيال فرنانديز، عبر نزال شيق، حسم في اللحظات الأخيرة، ليكون الكثيري أول إماراتي في التاريخ، يحقق هذا الإنجاز الرفيع، الذي أسعد الوطن. وشارك في النزالات 24 لاعباً من 12 دولة.

إهداء

ونجح أبطال الإمارات في تحقيق 9 ميداليات ملونة، في منافسات المحترفين، على مدى 3 أيام، بواقع ميدالية ذهبية، و7 فضيات، وبرونزية واحدة، وقال زايد الكثيري: أهدي إنجاز الميدالية الذهبية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الملهم الأول لأبنائه لصعود قمة المجد، وأهدي هذا الإنجاز إلى أسرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، التي أرست دعائم ازدهار هذه الرياضة في الإمارات، ووفرت كل العوامل والإمكانات لتطوير اللاعبين، وتأهيلهم ليكونوا أبطالاً متوجين في كل المحافل. وأضاف: شعوري لا يوصف، حيث تمكنت من إحراز ذهبية أغلى بطولة عالمية، .

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وفي النزالات النهائية لليوم الختامي، تمكّن نجوم ونجمات البرازيل، من الحصول على أكبر عدد من الذهبيات، برصيد 11 ذهبية، فيما حصدت الإمارات ميدالية ذهبية تاريخية، وضعتها في مركز الوصيف. وتمكن لاعبو أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية من تبوؤ الصدارة، وحل لاعبو أكاديمية «جي إف تيم» البرازيلية في مركز الوصيف، وأكاديمية أدما الإماراتية في المركز الثالث. وفي تصنيفات الدول، حلّ لاعبو البرازيل في المرتبة الأولى ،وأحرز نجوم الإمارات المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب أبطال روسيا. وحضر منافسات اليوم الختامي، عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وفابريسيو ساتيرو أوليفيرا عمدة مدينة بيلاناريو كامبوريو البرازيلية، ومنصور الكتبي المدير التنفيذي – الخدمات الرقمية والمؤسسية، الموارد البشرية وشؤون الخدمات المساندة للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو.

دعم

وقام عبد المنعم الهاشمي، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الحزام الأسود لفئة الكبار من الرجال، والحزام البني/‏الأسود من السيدات، يرافقه فابريسيو ساتيرو أوليفيرا، ومنصور الكتبي، بعد 9 أيام من المنافسات القوية، في إطار أبرز بطولات الجوجيتسو العالمية، وأكبر تجمع للاعبين المحترفين على مستوى العالم.

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