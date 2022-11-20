الأبطال يتفاعلون مع الجماهير

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى العديد من عشاق رياضة السيارات الذين قدموا لحضور فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا1 في أبوظبي، سائقيهم المفضلين في الفورمولا1 في حلبة مرسى ياس، حيث أجاب السائقون على أسئلتهم، والتقطوا الصور التذكارية معهم.

وشارك كل من لويس هاميلتون وجورج راسل من فريق مرسيدس، وتشارلز لوكلير وكارلوس ساينز من فريق فيراري، إضافة إلى فرناندو ألونسو واستيبان أكون من فريق ألبين، وثنائي فريق ريد بول ريسينج ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، وبيير غاسلي سائق «ألفا»، مشجعيهم الأجواء الاحتفالية القائمة في حلبة مرسى ياس قبيل ساعات معدودة من انطلاق التجارب التأهيلية لختام موسم الفورمولا1.

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