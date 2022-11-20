هاميلتون الأكثر انتصاراً في «أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يسيطر البريطاني لويس هاميلتون على أغلب ألقاب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس بأبوظبي منذ إقامة سباقها الأول في عام 2009. ويمتلك هاميلتون بطل العالم 7 مرات أكبر عدد من الانتصارات على مضمار حلبة مرسى ياس، إذ حقق الفوز في أبوظبي 5 مرات أعوام 2011، 2014، 2016، 2018، و2019، ويأتي الألماني سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن الذي أعلن اعتزاله ويخوض سباقه الأخيرة في الفورمولا 1 في أبوظبي كثاني أكثر السائقين تتويجاً في حلبة ياس بـ 3 انتصارات.

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