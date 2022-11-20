1.9 مليار دولار جوائز مالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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ترصد الفورمولا 1 عوائد مالية ضخمة توزع على الفرق في نهاية كل موسم من بطولة العالم وبحسب نتائج ومراكز الفرق في ختام البطولة.

ويبلغ إجمالي العوائد المالية التي تحصل عليها الفرق 1.9 مليار دولار، حيث تحصل الفرق أصحاب المراكز المتقدمة على المبالغ الأكبر وفقاً لما قدمته على مدار الموسم وهو ما يفسر الصراع الممتد حتى النهاية رغم حسم بطولة الصانعين من أجل تحسين المراكز لنيل عوائد أكبر.

ترتيب

ويحصل الفائز بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 على 177 مليون دولار، وسيحصل على هذا المبلغ فريق ريد بل النمساوي باعتباره بطل الموسم الحالي، ويحصل الوصيف على مبلغ 152 مليون دولار، بينما يحصل الفريق صاحب المركز الثالث على 100 مليون دولار، أما جائزة المركز الرابع فتبلغ 73 مليون دولار، والمركز الخامس 70 مليون دولار.

وتنفق الفرق مبالغ طائلة على مدار موسم الفورمولا 1 خصوصاً في حال حصول العديد من الحوادث خلال السباقات مما يتطلب إنفاق مبالغ إضافية.

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