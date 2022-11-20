«ياس هيت» على منصة التتويج

المصدر: أبوظبي - البيان

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تمكن كيانو الأزهري سائق فريق ياس هيت للسباقات، من اعتلاء أول منصة تتويج له في مسيرته مع فريقه الإمارات، بعد فوز مميز أحرزه في السباق الأول لجولة كأس فورمولا 4 الإمارات، ضمن السباقات المصاحبة على هامش فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، في حلبة مرسى ياس.

وقدم الأزهري الذي انطلق من المركز الرابع، أداء حماسياً، مكنه من إحراز التقدم إلى المركز الثالث، وحجز مكانه على منصة التتويج، فيما أحرز زميله في فريق ياس هيت، ماتيو كوينتاريللي، المركز التاسع، متقدماً بمركز واحد عن بداية السباق الأول لجولة كأس فورمولا 4 الإمارات.

وكان السباق قد شهد تتويج لويس شارب، من فريق كارلين بالمركز الأول، فيما أحرز المركز الثاني أليكس ديون سائق فريق هايتيك جران بري.

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