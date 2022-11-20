فيرستابن .. هيمنة على مركز الانطلاق في «ياس»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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واصل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بل، هيمنته على مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي وللعام الثالث على التوالي بعدما سجل أسرع زمن في جولة التأهيل، أمس، على حلبة مرسى ياس.

وسينطلق فيرستابن من مركز الانطلاق الأول على حلبة ياس للمرة الثالثة على التوالي بعدما كان قد حقق أسرع زمن خلال جولة التأهيل عامي 2020 و2021، وسجل بطل العالم الحالي 1.23.824 دقيقة خلال الجزء الثالث من جولة التأهيل.

ويتطلع فيرستابن إلى إسدال الستار بالصورة المثلى على موسم استثنائي، بتكرار الفوز في حلبة مرسى ياس، الذي يضمن له مواصلة تحطيمه المزيد من الأرقام القياسية، بإضافة الانتصار الـ15 هذا الموسم، علماً بأنه كسر برقمه السابق (14 انتصاراً) هيمنة الألمانيين السابقين مايكل شوماخر وفيتيل أكثر السائقين تتويجاً في موسم واحد، والبالغ 13 انتصاراً، وحققه من قبل شوماخر مع فيراري في 2004، وفيتيل مع ريد بل في 2013.

وهيمنت ريد بل على المركزين الأول والثاني في جولة التأهيل بعدما حل المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فيرستابن في الفريق ثانياً بفارق 0.268، ما يدعم حظوظه في سباق اليوم الذي يسعى خلاله لحسم وصافة بطولة العالم، إلا أن الأمر لن يكون سهلاً في ظل احتلال لوكلير قطب الانطلاق من المركز الثالث، بعد أن سجل 1.24.092 دقيقة على الحلبة على إطارات «السوفت»، ولحق به زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز، وسينطلق من المركز الرابع في سباق أبوظبي.

تألق

ورغم أن سائقي مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل تألقا في التجارب الحرة في أبوظبي إلا أنهما تراجعا خلال جولة التأهيل، ليحتل البريطاني هاميلتون المركز الرابع بتوقيت 1.24.508 دقيقة، وخلفه مواطنه راسل.

وكان فريق مرسيدس قد سيطر على مركز الانطلاق الأول على حلبة مرسى ياس طوال 6 أعوام متتالية من 2014 إلى 2019 عن طريق هاميلتون وسائقي مرسيدس السابقين نيكو روزبرغ وفاليتيري بوتاس.

وحقق فريق ماكلارين نتيجة جيدة خلال جولة التأهيل تدعم مساعيه لحسم المركز الرابع في بطولة الصانعين بعد أن ضمن البريطاني لاندو نوريس الانطلاق من المركز السابع، فيما ينطلق زميله في الفريق الأسترالي دانييل ريكياردو من المركز العاشر في آخر سباق له مع ماكلارين، بينما نجح أوكون سائق فريق ألبين في حجز مكانه في المركز الثامن في سباق اليوم.

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