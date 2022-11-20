محمد بن سليم: الاتحاد الدولي وضع خطة لتطوير رياضة السيارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الإماراتي محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن الاتحاد، ومنذ أن تولى رئاسته في عام 2021، بدأ في وضع خطة لتطوير رياضة السيارات، وباستراتيجية واضحة ومدروسة، للنهوض بمستقبل هذه الصناعة، وسباقات السيارات بأنواعها المختلفة.

وقال بن سليم : «نسعى لتوفير مستقبل أفضل لرياضة السيارات، ونشر هذه الصناعة بشكل أكبر في المنطقة والعالم، خلال السنوات المقبلة».

وعن وجود سائق عربي أو إماراتي في سباقات السيارات، وبخاصة في عالم الفورمولا 1، أكد بن سليم أن سباقات الفورمولا 1، تعد جديدة، بالأخص في المنطقة العربية، ولكنها شعبيتها باتت في ازدياد خلال السنوات الأخيرة، بعد دخول أكثر من حلبة لسباقات الفورمولا 1، بداية من البحرين في عام 2004، ثم أبوظبي التي دخلت عالم الفورمولا 1 في عام 2009، وتوالت مع دخول السعودية وقطر، وهو أمر مهم بكل تأكيد، وجود حلبات للفورمولا 1 في المنطقة، مقارنة بعمر الاتحاد الدولي للسيارات، الذي يصل إلى 118 عاماً، ما يساعد على التركيز على هذه الرياضة، وسعي عدد من المواهب لدخول الفورمولا 1.

مواهب

وأوضح: «هناك العديد من المواهب الإماراتية التي بدأت في البروز في السنوات الأخيرة في عمر صغير، مثل راشد الظاهري، الذي أعتقد أنه يملك مستقبلاً واعداً في عالم الفورمولا 1، إلى جانب الشقيقتين آمنة وحمدة القبيسي، بعد تألقهما في سباقات الفورمولا 4 الإمارات، والثلاثي لديه الفرصة لإثبات وجوده، واقتحام سباقات السرعة في المستقبل».

وتابع: «فخور بالطبع، كوني إماراتياً وأتولى منصب رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات، وأتمنى أن أسهم في الارتقاء بهذه الرياضة، في ظل دعم القيادة الرشيدة لكل إماراتي من أجل النجاح».

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