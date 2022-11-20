«جائزة الاتحاد» تحسم اللقب 4 مرات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حسمت جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لقب بطولة العالم في 4 مناسبات سابقة أعوام 2010 و2014 و2016 عندما توجت الألماني سيباستيان فيتيل باللقب في 2010 والبريطاني لويس هاميلتون في 2014 والألماني روزبرغ في 2016، والهولندي ماكس فيرستابن في 2021 في أكثر السباقات التي لا تنسى في تاريخ الفورمولا 1 بعد منافسة شرسة مع لويس هاميلتون، بعدما استمرت الإثارة ولم يتحدد لقب بطولة العالم إلا في اللحظات الحاسمة ومع اللفة الأخيرة من السباق.

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