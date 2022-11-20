ماتيا بينوتو: مرتاح مع «فيراري».. ورحيلي مجرد شائعات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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وضع ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري حداً للتكهنات بشأن مستقبله مع الفريق الإيطالي الشهير وعدم استمراره في موسم 2023 بعدما أكد أن ما تم تداوله على مدار الأيام الماضية بخصوص استغناء الفريق عنه وإمكانية استبداله بأنها «مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة».

وأصر بينوتو على أنه مستمر مع فيراري في عام 2023، ويشعر بالارتياح والاسترخاء بعيداً عما يدور، وقال خلال جائزة أبوظبي الكبرى: «هناك دائماً شائعات، إنها مجرد تكهنات».

وأضاف: «من الواضح أن الأمر لا يعود لي لتقرير مستقبلي، لكني أشعر بالارتياح التام، والسبب الذي يجعلني هادئاً هو أنني أجري دائماً مناقشات مفتوحة وصريحة وبناءة مع رؤساء الفريق، ليس فقط حول ما يتعلق بالخطط على المدى القصير، ولكن أيضاً على المدى المتوسط والبعيد».

حديث صريح

وأقر ماتيا بينوتو بأنه تحدث بالفعل مع رئيس فيراري جون إلكان عندما انتشرت تلك الشائعات حول الاستغناء عنه، موضحاً: «عندما ظهرت هذه التكهنات تحدثت بنفسي مع رئيس الفريق، وناقشنا بصراحة ما هو أفضل طريق للمضي قدماً، وقررنا نشر بيان، وربما كانت هذه أفضل طريقة لوضع حد لأية تكهنات التي من الواضح أنه لا أساس لها من الصحة على الإطلاق».

وختم: «أنا مرتاح وأركز على ما يتعين علي القيام به مع الفريق، الشائعات موجودة على الدوام، فهذه فيراري والشيء الأكثر أهمية هو عدم تشتيت انتباه الفريق، نحن لدينا سيارة سريعة ومنافسة، وأعتقد أننا حققنا هدفنا الرئيسي وهو العودة وأن تكون قادراً على المنافسة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي نحتاج إلى معالجتها، وتحسين وتيرة السباق».

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