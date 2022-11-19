«قناعه» و«شاهين» يتألقان بصدارة الثنايا في المرموم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



واصلت الشعارات المختلفة لهجن أبناء القبائل تألقها من خلال مشاركاتها في سباقات المرموم، وشهدت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة صباح أمس تحديات الثنايا لمؤسسات أبناء القبائل، والتي جاءت قوية ومثيرة، وأقيمت على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وكان التألق في التحدي الرئيسي للثنايا البكار المحليات من نصيب «قناعة» المملوكة لعلي حمد علي راشد مقارح والتي جددت حصولها على ناموس ميدان المرموم وذلك بزمن وقدره 12:48:5 دقيقة.

وذهب التحدي الثاني إلى شعار سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي والذي قدم «الظبي» على قمة الثنايا البكار المهجنات مسجلة توقيتاً بلغ 12:40:5 دقيقة.

وأهدى «ِشاهين» مالكه عبدالله سالم ثعلوب الدرعي صدارة الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، وذلك بعد أن وصل إلى خط النهاية في زمن بلغ 13:03:4 دقيقة.

وكان «نمرود» هو البطل في الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات حيث تمكن من الظفر بالصدارة وكتابتها بإسم مالكه سعيد علي مبارك الرملي الكتبي وذلك بتوقيت وقدره 12:44:8 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز