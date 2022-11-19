«مزاينة رزين» في مهرجان الظفرة تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي- وام

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تنطلق صباح غد «الأحد»، مسابقات «مزاينة رزين»المحطة الثانية،في مهرجان الظفرة بدورته الـ 16، وتستمر لغاية 27 الجاري بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وتشهد مزاينة رزين تنظيم 75 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 36 شوطاً للإبل المحليات، و33 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل وذلك ضمن 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول)، وخصص لها 705 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم.

وبدأت قوافل الإبل الأصيلة من محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل من داخل الدولة ودول مجلـس التعـاون لدول الخليج العربية، خلال الأيام الماضية، التوافد إلى محيط موقع رزين في أبوظبي، وانتشرت في الموقع آلاف العزب لمُلاك الإبل استعداداً للمشاركة في المزاينة.

ويترجم مهرجان الظفرة الرؤية الثقافية لإمارة أبوظبي من خلال الحفاظ على الموروث وإحيائه، ويعكس استراتيجية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية الرامية إلى إيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، إلى جانب جهودها في تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

وتعتبر الدورة 16 من مهرجان الظفرة التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله،، الدورة الأضخم منذ انطلاق المهرجان عام 2008، إذ تتضمن مزاينات الإبل 320 شوطاً خصص لها أكثر من 3 آلاف جائزة بقيمة تبلغ 86 مليوناً و475 ألف درهم، موزعة على مسابقات للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح والمحالب ضمن 4 مزاينات في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد وختامي مهرجان الظفرة.

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