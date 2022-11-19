«حشيم» بطلاً لسباق العالية للبوانيش الشراعية

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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توج «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد، بطلاً لسباق العالية للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي «الجمعة» بمشاركة 350 بحاراً.

واحتل المركز الثاني في السباق الذي أقيم لمسافة ثمانية أميال «الهادي» لعبدالله صباح محمد الرميثي، وحل ثالثاً «الرائد» لمكتوم عتيق ماجد المهيري، فيما حل رابعاً «نمران» لعمر عبدالله المرزوقي، وفي المركز الخامس جاء «صليج» لخليفة عبيد جمعة المرزوقي، فيما احتل المركز السادس «التبر» لمحمد سهيل خلفان المهيري، بينما جاء في المركز السابع «برق» لجابر محمد جابر الحمادي، أما المركز الثامن فكان من نصيب «زفان» لمحمد علي يوسف البشر، وحل تاسعاً «الوسمي» لجمعة محمد حثبور الرميثي، وفي المركز العاشر جاء «نشايب» لأحمد سعيد سالم الرميثي.

من جهته وجه ماجد المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية التهنئة للفائزين في السباق، كما وجه إليهم الشكر على الالتزام باللوائح والقوانين، مشيراً إلى أن البوانيش تعنى بالشباب ومن ثم التزامهم يعني تخريج أجيال مسؤولة قادرة على حمل راية التراث الوطني والحفاظ عليه للأجيال الجديدة.

وعبر عن سعادته بالمشهد الرائع ومشاركة 350 بحاراً في السباق، مؤكداً أن الإقبال يؤكد مدى عشق الشباب لتراث الآباء والأجداد البحري بمختلف أنواعه.

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