خورفكان والفجيرة يحرزان لقب «كلباء الشاطئية للمصارعة»

المصدر: خورفكان - البيان

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توج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء فريقي خورفكان والفجيرة للفنون القتالية بلقب دورة كلباء للألعاب الرياضية الشاطئية لعام 2022، التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وبالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية والاتحادات الرياضية، والتي شملت عدة مناشط رياضية لمختلف الأعمار والجنسيات، هادفة لخلق بيئة صحية رياضية سليمة لأندية الإمارة.

وأسفرت دورة المصارعة الشاطئية التي نظمت بالتعاون مع اتحاد المصارعة والجودو عن تتويج نادي خورفكان بلقب بطولة الأشبال للمصارعة برصيد 9 ميداليات ملونة تمثلت في ذهبيتين و3 فضيات و4 ميداليات برونزية لفريق خورفكان، وفي المركز الثاني نادي اتحاد كلباء برصيد ذهبيتين، ثم نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد ذهبية و3 فضيات وبرونزية.

وحقق فريق الفجيرة للفنون القتالية لقب بطولة الناشئين للمصارعة برصيد 8 ميداليات منها 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزية وفي المركز الثاني نادي خورفكان، ثم نادي اتحاد كلباء.

وعلى المستوى الفردي لفئة الأشبال وزعت 5 ميداليات ذهبية والتي كانت من نصيب كل من أحمد جاسم لوزن تحت 50 كجم، ونال محمد هشام ذهبية وزن تحت 60 كجم، وفاز بذهبية وزن تحت 70 كجم لاعب الفجيرة خميس حمدان، وأحرز لاعب خورفكان حميد أحمد ذهبية وزن تحت 80 كجم، أما ذهبية وزن فوق 80 كجم فاستحقها لاعب الفجيرة أحمد محمد محسن.

أما ذهبيات فئة الناشئين فاستحقها بطي أحمد صالح من نادي خورفكان لوزن تحت 35 كجم، ونال زميله حميد عبدالله ذهبية وزن تحت 40 كجم، وفاز بذهبية تحت 50 كجم لاعب الفجيرة حاتم محمد، وأحرز عبدالله مؤيد (كلباء) ذهبية وزن تحت 60 كجم، وحقق ذهبية وزن فوق 60 كجم لاعب اتحاد كلباء راشد نعماتوف.

وحضر مراسم التتويج بجانب نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، عيسى بن هويدن عضو اتحاد المصارعة والجودو رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، وعبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي وياسر عمر الدوخي مدير الدورة.

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