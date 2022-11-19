فوز صعب للوصل على العين في دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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جاءت الجولة الثانية بدوري رجال اليد مثيرة، حيث نجح الوصل في حسم نتيجة المباراة الأولى أمام العين 25 /24، بينما تعادل شباب الأهلي مع ضيفه الجزيرة 31/31.

واحتضنت المباراة الأولى صالة الشيخ راشد بن مكتوم التي استضافت فريق الزعيم العيناوي، وحسمها الوصل في دقائقها الأخيرة رغم أفضلية التقدم في الشوط الثاني، بعكس الشوط الأول الذي نجح الضيف العيناوي في حسمه لصالحه 13 /12.

وكانت أطرف المشاهد في المباراة في الدقيقة 22 من الشوط الثاني، عندما تعادل الفريقان 22 /22، لترصد عدسة البيان لوحة الملعب في حدث لا يتكرر في عام 2022.

وأدار المباراة الحكمان خالد جمال وشهاب أحمد وعلى الطاولة رامي لطوف وسناء حناوي، وشهدها من الوصل وليد الشيباني المدير التنفيذي وإسماعيل سالم مشرف اللعبة ومن العين عبد الكعبي عضو مجلس الإدارة مشرف اللعبة

تعادل عادل

ولم تختلف الموقعة التي شهدتها صالة مكتوم بن محمد بقلعة الفرسان من حيث الإثارة والتحدي وبتبادل التقدم والتي حسمت بالتعادل بين شباب الأهلي مع ضيفه فريق الجزيرة 31/31، وجاءت المباراة سجالاً بين الفريقين حيث تقدم الجزيرة وتعادل شباب الأهلي مراراً، حتى نهاية الشوط، الذي خرجت نتيجته تقدم الجزيرة 18/ 17.

وفي بداية الشوط الثاني يرفع الجزيرة الفارق إلى 3 أهداف ثم يعادله شباب الأهلي، بينما حقق الأخير التقدم الأول له في الدقيقة 18، قبل أن يعيد الجزيرة النتيجة للتعادل، لتسير المباراة على الوتيرة ذاتها، حتى النهاية بالتعادل 31 /31.

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