أكثر من 5 آلاف متسابق في ماراثون زايد الخيري "نجري للعون"

المصدر: وام

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أطلق الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان اليوم فعاليات ماراثون زايد الخيري الإنساني والفعاليات المصاحبة بمشاركة أكثر من 5 آلاف متسابق من جميع الأعمار والفئات للتنافس على عمل الخير والاحتفاء بمآثر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه ، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مُمثل الحاكم في منطقة الظفرة .

وأقيم الماراثون التي انطلق بـ 3 سباقات من أمام فندق "إرث أبوظبي" .. بالتعاون مع كُلٍّ من مجلس أبوظبي الرياضي، واللجنة العليا المنظمة للماراثون، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتم تخصص عائدات النسخة الحالية من الماراثون لصالح برنامج التبرع وزراعة الأعضاء .

وشارك في تتويج الفائزين بالجوائز كل من معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري وسعادة راشد مبارك المنصوري نائب أمين عام لقطاع الشؤون المحلية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة الدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء، وسعادة عبد الرحيم البطيحي النعيمي مدير عام شركة أبو ظبي للإعلام، و سهيل عبد الله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عبد الله عبد العالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والعقيد خالد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبو ظبي لألعاب القوى، وسعادة قاسم عمر الهاشمي مدير تنفيذي هيئة أبو ظبي للدعم المجتمعي.

وأتاح الماراثون للمتسابقين فرصة الاستمتاع بإطلالات المعالم السياحية لمدينة أبوظبي، حول جامع الشيخ زايد الكبير ونصب واحة الكرامة التذكاري .

وضمّ الماراثون سباق المرح مع العائلة بمسافة 3 كم، وسباق المستوى المتوسط بمسافة 5 كم، وسباق المستوى المتقدم بمسافة 10 كم، على جوائز مالية كبيرة يصل إجمالي قيمتها إلى مليون درهمٍ تم توزيعها على الأوائل من المتسابقين من كل فئة، بمن فيهم أصحاب الهمم، كما تم استحداث جائزة خاصة لفئة التوحد .

وضمت قائمة الفائزين في سباق 3 كم لفئة الرجال نادر إسماعيل، وحمد اليحيائي، وسمير بو مسلت، ولفئة الإناث إيمابيت شيبيرو جاربا، وشما العبري، وديانا زاخارتشينكو.

كما ضمت في سباق 5 كم لفئة الرجال نعمان العساوي، وأبراها هانس مارشا، واسماعيل الخرشي، ولفئة الإناث زيناشوورك يانيو أمبي، وأبراش شيليما كيبيدي، وجيردا ستاين.

وفي فئة أصحاب الهمم على الكراسي المتحركة، ضمت القائمة لسباق 5 كم عوشة المنصوري، ولفئة الرجال بدر الحوسني، ومحمد الشحي ، محمد عثمان.

وفي مسافة 10 كم ضمت القائمة لفئة الرجال فارندر كومار، وعادل قصبوب، وبنيامين كريم، ولفئة الإناث سناء الشوابكة، مشعل شريف، كارو دي بوير.

وعن أصحاب الهمم الأولمبياد الخاص لمسافة 3 كم ضمت القائمة لفئة الذكور حمد الصريدي، وحسين الشربيني، محمد خميس الأحبابي، ولفئة الإناث حمدة علي الحوسني، وعائشة البوسعيدي، وإيمان تبيدي.

وضمت قائمة الفائزين لسباق 10 كم لأصحاب الهمم من أصحاب الإعاقة والشلل النصفي فئة الدراجات للرجال (C) أحمد البدواوي، وشادي مزيد، واحمد الكوك ولفئة الإناث (H) وأسماء علي ، وعلياء الكعبي، ولين أشبير ولفئة الرجال عبدالله يونس، طارق عبيد، سامي السليمي.

وحصّل جميع المشاركين على ميداليات خاصة وقمصانًا نظير مشاركتهم، بينما تضمنت قرية السباقات الكثير من الألعاب والأنشطة للأطفال .

وأشاد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون: بنجاح ماراثون زايد الخيري لعام 2022 في أبوظبي.

وقال :لم نتمكن فقط من جمع آلاف الدراهم لصالح الهلال الأحمر الإماراتي، بل تمكّن العداؤون أيضًا باختلاف قدراتهم من الاتحاد معًا وتجربة متعة المشاركة المجتمعية. تم استحداث جائزة خاصة لفئة التوحد اعتبارا من النسخة المقبلة".

وأضاف: "كان من المدهش رؤية العائلات والأصدقاء مستمتعين معًا في الهواء الطلق منذ بداية السباق لنهايته. أهنئ جميع العدائين الرائعين على مشاركتهم وتحديهم لأنفسهم وقيامهم بدورهم في العمل الخيري باسم القائد المؤسس، كما نتطلع للترحيب بالجميع مرة أخرى العام المقبل في ماراثون زايد الخيري في أبوظبي".

وتُقام نسخة الماراثون القادمة في مدينة الإسكندرية بمصر في 23 ديسمبر 2022 بسباقي 2 كم و10 كم، ويُقدَّم ريعها إلى مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحوادث والحروق من مؤسسة أهل مصر.

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