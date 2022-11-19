سباق السيارات الأكثر فخامة في العالم في ضيافة مدينة إكسبو دبي

المصدر: البيان

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استضافت جادة الوصل في مدينة إكسبو دبي يوم الجمعة السيارات المشاركة في رالي "غامبول 3000" أحد أشهر سباقات السيارات وأكثرها تميزًا في العالم، بحضور مشاركين من المشاهير.

ويضم الرالي الذي يُنظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 100 سيارة من نخبة السيارات عالية الأداء بما في ذلك سيارات لامبورغيني وفيراري، وبوغاتي وبنتلي وغيرها حيث انطلق من منطقة برج خليفة في 13 نوفمبر إلى سلطنة عمان، وعاد إلى مدينة إكسبو دبي لتقديم عرض مميز.

ومن بين المشاركين في رالي "غامبول 3000"، الذين التقوا بالجمهور في مدينة إكسبو دبي صانع المحتوى على منصة اليوتيوب البريطاني يونج فيلي، ومغني الراب المغربي-الأمريكي فرنش مونتانا، وحنان مازوزي مؤسسة نادي "الغزلان العربية"، وهو نادي نسائي للسيارات المميزة في دبي.

وسيختتم هذا الرالي في حلبة مرسى ياس يوم الأحد مع احتفالات ختام موسم سباقات الفورمولا 1.

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