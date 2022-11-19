أبطال خلف الكواليس

المصدر: أبوظبي - البيان

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مع اختتام موسم السباقات الأشهر عالمياً في كل عام في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، غداً، يحتفل أبطال الكواليس بنتاج جهودهم الكبيرة المبذولة لتنظيم الحدث الختامي الأضخم في المنطقة.

وأكد ستيوارت لاثام، مدير العمليات التشغيلية للأمن والسلامة، أن فريقه يقضي شهوراً من التخطيط والتدريب لضمان سلامة السائقين والموظفين والمشجعين، وقال: تتمثل مسؤولياتي في تنظيم كل ما يتعلق بالأمن والسلامة في الحلبة، ويشمل التأكد من جاهزية حواجز وأسوار السلامة ومركبات الاستجابة لحالات الطوارئ كسيارات الإنقاذ وأطقم الإسعاف والإطفاء، بالإضافة إلى التخطيط لعمليات استجابة فريق مراقبي السباق، والتأكد من تأمين كامل المعدات لهم من الأعلام ولوحات سيارة الأمان.

وأضاف: مع بداية شهر نوفمبر، نبدأ بالتحضير ووضع الخطط لضمان الأمن والسلامة داخل الحلبة، ومع بداية فعاليات سباق الفورمولا 1، أتولى مهمتين رئيسيتين، الأولى تتمثل في الإشراف بشكل عام على جاهزية عناصر الأمن والسلامة في الحلبة، والتي تشمل أموراً وتفاصيل عديدة لا يمكنك توقعها، مثل التأكد من تنظيف سطح الحلبة، وتزويد فرق مراقبي السباق بالثلج والمرطبات لإبقائهم بحالة انتعاش.

وأضاف: ومع اقتراب موعد السباق أنتقل إلى المهمة الأخرى، وهي أن أكون نائب مشرف المسار، حيث أحرص على مساعدة مشرف المسار على مدار السباق بحكم أنه من أستراليا، ولا يكون على دراية كاملة بجميع تفاصيل الحلبة، وفي حال حدوث تصادم، أستطيع إرسال الفريق المناسب واتخاذ القرار المناسب في حال لزم سحب سيارة السباق المعنية من مسار الحلبة واختيار أفضل نقطة لإخراجها.

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