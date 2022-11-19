هاميلتون وفيرستابن يتقاسمان التجارب الحرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تقاسم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم في الموسم الحالي، جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية اللتين أقيمتا أمس على حلبة مرسى ياس ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم للفورمولا1.

وسجل الثنائي أفضل زمن خلال جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية، تمهيداً لجولة التأهيل الرسمية التي تقام اليوم.

وسيطر فريق مرسيدس بقيادة سائقيه لويس هاميلتون وجورج راسل على التجارب الحرة الأولى، بعدما سجل هاميلتون 1:26:633 دقيقة، بفارق 0.220 ثانية عن راسل، ليواصل فريق مرسيدس صحوته التي بدأت في الجولات الأخيرة من الموسم وبخاصة في سباق جائزة البرازيل الكبرى في الجولة الماضية التي تمكن خلالها الثنائي من اعتلاء منصة التتويج في المركزين الأول والثاني.

وجاء ثالثاً في تجارب أبوظبي شارل لوكلير سائق فيراري، يليه المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بول، وذلك مع الصراع بين الثنائي الذي ينتظر أن يشهده سباق يوم الأحد على وصافة بطولة العالم، حيث يملك كل سائق 290 نقطة في رصيده.

واحتل المركز الخامس في التجارب ليام لاوسون بطل الفورمولا 2 والذي منحه فريق ريد بول فرصة المشاركة في سيارة بطل العالم الحالي ماكس فيرستابن، فيما حصل روبرت شوارتزمان وصيف الفورمولا 2 عام 2021 على مزيد من الوقت في التجارب في سيارة فيراري مكان كارلوس ساينز، بينما شارك باتو أوارد في سيارة ماكلارين بديلاً للبريطاني لاندو نوريس.

وشهدت التجارب الحرة الأولى مشاركة 8 سائقين مبتدئين في عدد من الفرق بدلاً من السائقين الأساسيين وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للسيارات، حيث كان سباق أبوظبي الفرصة الأخيرة لهؤلاء السائقين، حيث شارك كل من فيليب دراغوفيتش مع فريق أستون مارتن، ولوجان سارجنت مع فريق ويليامز، إلى جانب رفع بعض الأعلام الصفراء بعد انزلاق سارجنت عند المنعطف الأول.

وفي التجارب الحرة الثانية نجح فيرستابن في تسجيل أسرع زمن 1.25.146 دقيقة بفارق 0.341 عن جورج راسل الذي حل ثانياً مرة أخرى، فيما جاء ثالثاً سائق فريق فيراري، شارل لوكلير، وأنهى هاميلتون التجارب الثانية في المركز الرابع بفارق 0.615 ثانية عن فيرستابن، وخلفه في المركز الخامس المكسيكي سيرجيو بيريز.

وتتواصل اليوم السبت فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى أبوظبي 2022 بجولة التأهيل الرسمية في الساعة الخامسة مساء، والتي يتحدد على إثرها مراكز السائقين للانطلاق في السباق الرئيسي الذي ينطلق غداً.

وبعد أن حسم فيرستابن وفريق ريد بول لقب السائقين والصانعين، انحصر الصراع في سباق أبوظبي على المركز الثاني في لائحة ترتيب بطولة العالم للسائقين بين سيرجيو بيريز وشارل لوكلير، حيث يتساوى الثنائي في رصيد النقاط بـ 290 نقطة.

أما على صعيد بطولة الصانعين فتشتد المنافسة بين فريقي فيراري ومرسيدس على المركز الثاني في ظل فارق الـ 19 نقطة بين الفريقين لصالح فيراري، إلى جانب صراع المركز الرابع بين ألبين وماكلارين والفارق بينهما 19 نقطة أيضاً.

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