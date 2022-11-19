المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات تسمية راشد الظاهري، بطل سباقات السيارات الإماراتي، سفيراً لأكاديمية «ياس هيت» للسباقات التي أعلن عن إطلاقها مؤخراً.

ويجمع برنامج تطوير المواهب عالمي المستوى، الذي أطلقته الشركة ويقع مقره في حلبة مرسى ياس، تحت مظلته مختلف أنواع رياضات السيارات بدءاً من الرياضات الإلكترونية والكارتينج ووصولاً للمشاركة في بطولة الإمارات للفورمولا 4، إذ يستهل فريق الأكاديمية الذي يحمل اسم «ياس هيت للسباقات» مشاركاته الرسمية في جولة كأس فورمولا 4 الإمارات خلال عطلة الأسبوع حالي ضمن فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1.

ويأتي اختيار راشد الظاهري سفيراً لأكاديمية «ياس هيت» للسباقات في أعقاب مشاركته مؤخراً في اختبارات المواهب في أكاديمية فيراري للسائقين، التي أقيمت الشهر الماضي في إيطاليا، وكان السائق العربي الأول الذي يصل إلى نهائيات هذه الاختبارات.

ومن الآن وصاعداً، سيكون راشد الظاهري الممثل الرسمي أمام الجمهور لأكاديمية «ياس هيت» للسباقات، وخلال ديسمبر القادم، يشارك الظاهري في تجارب بطولة الإمارات للفورمولا 4 في حلبة مرسى ياس، استعداداً لخوضه جولة سباق كأس فورمولا 4 الإمارات التي ستقام خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في العام القادم.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «يأتي انضمام راشد إلى أكاديمية «ياس هيت» للسباقات بمثابة فرصة رائعة له لمواصلة تحقيق مزيد من النجاح والتقدم في مسيرته في سباقات الحلبات للسيارات مفتوحة العجلات، كما أن انضمامه للأكاديمية يؤكد على التزامنا المطلق بتدريب وتطوير السائقين من المواهب المحلية في دولة الإمارات. ونحن واثقون من المستقبل المشرق الذي ينتظر بطلنا الإماراتي، ويأتي انضمامه إلى أكاديمية «ياس هيت» للسباقات في الوقت الأمثل».

حلم

من جانبه، قال راشد الظاهري: «يشرفني أن أكون سفيراً لأكاديمية «ياس هيت» للسباقات. نشأت على بعد دقائق قليلة من حلبة مرسى ياس، وكان لها دور كبير في إثارة شغفي لرياضة السيارات، ومنذ ذلك الحين وضعت هدفاً لنفسي وهو أن أتسابق على مسارها يوماً ما. وبفضل الدعم الكبير من دولة الإمارات العربية المتحدة استطعت أن أحقق حلمي، وأطمح الآن بأن أرد الجميل لبلدي من خلال تشجيع المزيد من شبابها على بدء مسيرتهم في رياضة السيارات».

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