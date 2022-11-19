7 مواهب واعدة تنتظر الحلم

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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يسعى الكثير من سائقي سباقات السيارات إلى تحقيق حلمهم بالوصول إلى قمة سباقات الفورمولا 1، إذ تعمل العديد من الفرق على تطوير برامج للسائقين الشباب.

ومع انطلاق أكاديمية «ياس هيت» للسباقات، ضمن مساعي شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات الرامية إلى تطوير وتقديم سائقين من أصحاب المواهب المحلية، سوف نرى في المستقبل القريب بعضاً من المتسابقين المحليين يحجزون مقاعدهم للمشاركة في مختلف السباقات العالمية.

لكن، مع وصول موسم الفورمولا1 لعام 2022 إلى محطته الختامية في أبوظبي، هناك 7 سائقين أثبتوا مواهبهم، ويتوقع حضورهم على مسار حلبة مرسى ياس في المستقبل القريب.

وحسم فيليبي دروغوفيتش البطل المتوج بلقب فورمولا 2 لهذا الموسم البطولة قبل ثلاث جولات من سباقها الختامي، وكان الحسم في جولة مونزا في إيطاليا.

وسجل البرازيلي الشاب النقاط بانتظام خلال مشاركاته مع فريق إم بي موتورسبورت، لينضم إلى برنامج تطوير السائقين التابع لفريق أستون مارتن للفورمولا1، ويتوقع أن يكون للسائق الفرنسي ثيو بورتشاير مستقبل باه.

موهبة فرنسية

وأثبت السائق الفرنسي الشاب جاك دوهان موهبته خلال مشاركته في منافسات بطولة فورمولا2 على مدار الموسمين الماضيين مع فريق إيه آر تي جران بري، بعد أن اختتم مشاركته في موسم 2020 من بطولة فورمولا3 في مركز الوصيف في أول موسم له، محققاً إنجازاً قياسياً باعتباره أصغر سائق يفوز بأحد سباقات هذه البطولة.

نجل سائق الدراجات النارية ميك دوهان، المتوج ببطولة العالم للدراجات النارية خمس مرات، يشهد هذا العام أول موسم له في بطولة فورمولا2 مع فريق فيرتوسي، حيث يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب البطولة.

أما الفرنسي فيكتور مارتينز فتوج بلقب بطولة فورمولا3 بعد سباق ختامي احتدمت فيه المنافسة على حلبة مونزا في إيطاليا، وشهد منافسة ثلاثية على لقب البطولة بمواجهة كل من زاين مالوني وأوليفر بيرمان.

وكان النجاح الأكبر للسائق الفرنسي في موسمه الثاني في بطولة فورمولا3، مع فريق إيه آر تي جران بري، في السباقات الرئيسية، وحقق خلال الموسم فوزين، وصعد منصة التتويج ست مرات.

زاين مالوني

وأثار زاين مالوني إعجاب المتابعين في أول موسم له في بطولة فورمولا3 رغم الصعوبات خلال بداية الموسم، وسجل السائق المنحدر من باربادوس الفوز في السباق الرئيسي في الجولات الثلاث الأخيرة من الموسم على التوالي على حلبات سبا وزاندفورت ومونزا، مما يبشر بمستقبل كبير للسائق الشاب.

أما أوليفر بيرمان فهو سائق آخر أثار إعجاب المتابعين في أول موسم له في بطولة فورمولا3، دخل السائق البريطاني عتبة فورمولا3 بعد تحقيق ألقاب بطولتي فورمولا4 إيطاليا وفورمولا4 ألمانيا في عام 2021.

وسجل السائق البالغ من العمر 17 عاماً وعضو أكاديمية فيراري للسائقين فوزاً واحداً وصعد منصة التتويج ثماني مرات خلال الموسم، وهو أفضل إنجاز في مسيرة سائقي فريق بريما، ومن المتوقع أن ينتقل بيرمان إلى بطولة فورمولا2 في الموسم القادم.

المسائق السابع هو الإيطالي أنتونيللي ابن الـ16 عاماً والمتوج بألقاب فورمولا4 ألمانيا وفورمولا4 إيطاليا مع فريق بريما.

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