ألونسو إلى «أستون مارتن» وهولكنبرغ مكان شوماخر

المصدر: أبوظبي – البيان

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تشهد جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي عدداً من التغييرات في الفرق والانتقالات بين السائقين باعتبارها الجولة الأخيرة مع انتهاء موسم 2022، إذ يحين الوقت لاعتزال البعض ومغادرة بعض السائقين لفرقهم الحالية وحجز أماكنهم في فرق أخرى بداية من الموسم المقبل الذي ينطلق في مارس 2023.

ومع نهاية السباق في أبوظبي، ستتحول أنظار عشاق الفورمولا 1 إلى موسم 2023 الذي يبدأ في حلبة البحرين، ويضم على جدوله 24 سباقاً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وبدأت خريطة الفرق في الوضوح مع نهاية الموسم بإعلان سائقيها للموسم الجديد، وسيكون أبرز المغادرين لعالم الفورمولا 1 الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم 4 مرات، الذي أعلن اعتزاله السباقات بنهاية الموسم الحالي، ليترك مقعده شاغراً في فريق استون مارتن وسيحل مكانه البطل الإسباني والمتوج باللقب مرتين على التوالي عامي 2005 و2006، فرناندو ألونسو لقيادة الفريق بجانب الكندي لانس سترول، ليغادر ألونسو فريقه الحالي ألبين بعد موسمين قضاهما مع الفريق. وكان إعلان نهاية الارتباط بين ميك شوماخر، نجل الأسطورة مايكل شوماخر، وفريق هاس، من أبرز الأحداث قبل سباق أبوظبي مباشرة، وإعلان الفريق عن انضمام الألماني نيكو هولكنبرغ بدلاً من شوماخر في الموسم المقبل.

وسيشارك بطل العالم للفورمولا 2 لعام 2021 والسائق الاحتياطي الحالي لفريق ألبين، أوسكار بياستري لأول مرة في موسم سباقات الفورمولا 1، ليحل محل دانييل ريكياردو الذي اتفق مع فريقه مكلارين على إنهاء عقده بشكل مبكر.

كما ينضم السائق الفرنسي بيير جاسلي إلى إستيبان أوكون في فريق ألبين، بعد مسيرته المميزة مع فريق ألفا تاوري وإضافة فوز واحد إلى رصيده، بعد أن وافق فريق ألفا تاوري على التخلي عن السائق الفرنسي عبر صفقة وقعها مع فريق ألبين، بينما حجز السائق الهولندي نيك دي فريز مقعده مع فريق ألفا تاوري، بعدما استطاع تسجيل نقاط مع فريق ويليامز الموسم الحالي في سباق مونزا الإيطالي، ليكمل مسيرته في عالم سباقات السيارات بعد فترة مميزة أمضاها في سباقات الفورمولا إي وتحقيقه لقب بطولة العالم في عام 2019.

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