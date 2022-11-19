محمد الشرقي يشيد بنجاح مونديال «مسائل الشطرنج»

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دور المنافسات والمسابقات في تشجيع المواهب وتنميتها، مشيراً إلى الدعم الذي تحظى به الألعاب الذهنية في الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بما يسهم في إبراز حضور الدولة عالمياً في هذا المجال.

جاء ذلك خلال تكريم سمو ولي عهد الفجيرة، اللاعبين الفائزين في بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج التي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في فندق نوفوتيل بالفجيرة، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ورئيس النادي العربي للشطرنج، وهاري فوجيلكيس، رئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج.

وأشاد سموه بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة، في سبيل إنجاح تنظيمها وتحقيق أهدافها، مباركاً سموه هذا الإنجاز لإمارة الفجيرة كأول مدينة عربية في الشرق الأوسط تفوز باستضافة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج واجتماع الكونغرس العالمي. وكرم سموه الروسي بافلوف ومنتخب بولندا الفائزين بمسابقتي الفردي، والمنتخبات في المونديال، كما كرم سموه الجهات المساندة والراعية لنجاح الحدث واللجنة المنظمة للبطولة لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، حضر حفل التكريم سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

واستقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، في قصر الرميلة بالفجيرة، هاري فوجيلكيس رئيس الاتحاد الدولي ، ورؤساء اتحادات الشطرنج على هامش ختام بطولة العالم، مرحباً بالضيوف، ومشيداً بجهودهم، وعمل اللجنة المنظمة للبطولة باستضافة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، في تعزيز نشاط الرياضات الذهنية، لافتاً سموه إلى مكانة الفجيرة في تنظيم المنافسات الدولية واستقطابها من مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، للبطولات التي تستضيفها الفجيرة بما يخدم رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها العالمية في هذا القطاع. وتقدم رؤساء اتحادات الشطرنج بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، واهتمام سموه بالألعاب الرياضية كافة، والفكرية منها خصوصاً. حضر اللقاء سالم الزحمي، والدكتور عبد الله آل بركات، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

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